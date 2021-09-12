بعد عملية التطوير.. ريال مدريد يعاود اللعب على ملعب “سانتياجو برنابيو”

المستقلة/- يعود ريال مدريد للعب من جديد على ملعب “سانتياجو برنابيو” في حضور جماهيره للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب إنتهاء عملية التطوير داخل قلعة الفريق الملكى، حيث يستضيف منافسه سيلتا فيجو، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويخوض ريال مدريد مواجهة الليلة بقيادة مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى، وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن كل من: فالنسيا، إشبيلية، برشلونة، أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، الذين يمتلكون نفس عدد النقاط.

وجمع الميرنجى 7 نقاط في الليجا هذا الموسم، حيث اكتسح ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع ليفانتى 3-3 في الجولة الثانية، قبل أن يخطف فوزا صعبا من مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يستضيفها ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد بعد نهاية مرحلة الإصلاحات التي شهدها في الفترة الماضية، منذ 1 مارس 2020، وتحديدا بعد 560 يوماً من عدم استضافة المباريات.

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى، تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتى، العديد من المواجهات القوية فى شهر سبتمبر المقبل بالعديد من البطولات وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولى مطلع الشهر المقبل.

ويخوض ريال مدريد 6 مواجهات متتالية في 17 يوما بمسابقتى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض الفريق الملكى 4 مباريات بالليجا ومباراتين في مستهل مشواره بمسابقة دوري ابطال أوروبا بالموسم الجديد 2021-2022.

وجاء جدول مباريات ريال مدريد فى سبتمبر كالتالى..

ريال مدريد × سيلتا دي فيجو (الأحد 12 سبتمبر).

إنتر ميلان × ريال مدريد (الأربعاء 15 سبتمبر).

فالنسيا × ريال مدريد (السبت 18 أو الأحد 19 سبتمبر).

ريال مدريد × مايوركا (الثلاثاء 21، الأربعاء 22 أو الخميس 23 سبتمبر).

ريال مدريد × فياريال (السبت 25 أو الأحد 26 سبتمبر).

ريال مدريد × شريف تيراسبول (الثلاثاء 28 سبتمبر).