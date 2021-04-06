بعد عامين من الخلافات.. تصالح أنغام وأصالة عبر إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية أنغام على قبول اعتذار الفنانة السورية أصالة وإنهاء فترة الخلاف والقطيعة التي استمرت نحو عامين بينهما.

وأعادت أنغام نشر اعتذار أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وكتبت معلقة: “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما اقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

حيث نشرت أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لأنغام مع أبنائها، وعلقت قائلة: ” بدون مقدمات بدي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عن ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار..
لو شو ما كان رد نغومه أنا بقبل وبقدر.. وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مده”.

جدير بالذكر، أن مشكلة أصالة وأنغام بدأت حينما تزوجت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابن شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوج الفنانة أصالة نصري، وفتحت المطربة السورية النار آنذاك على الفنانة أنغام، واتهمتها بخطف زوج قريب زوجها على الملأ، وحذفت كل منهما حسابات الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 قرار عاجل من سلطات دبى حول حادث “جلسة التصوير العارية”

اخر الاخبار

فيديو.. “باللهجة العراقية” نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية جديدة

رياضية

محمد صلاح يقود ليفربول ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة الاعتداء على ياسر فرج بالعصي والحجارة فى أحد شوارع القاهرة

اخر الاخبار

السعودية تشهد تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر

اخر الاخبار

“أخطأت التقدير” أصالة تعتذر لـ أنغام وأولادها وتنتظر ردها

اخبار مصر

 شكري: مصر لديها سيناريوهات إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

اخبار مصر

 شكري: مصر لديها سيناريوهات إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. ماما أنيسة تنفى إصابتها بكورونا و تكشف سبب أزمتها الصحية

اخبار العراق

تقسيم الدوري العراقي للشباب إلى مجموعتين

رياضية

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري سيد عثمان

اخر الاخبار

خسائر بمليون جنيه.. تفاصيل إغلاق كافية حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

عربي

مصر تكشف عن موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

رياضية

كورونا يضرب ريال مدريد قبل لقاء ليفربول

اخبار العراق

قائد فيلق القدس يصل بغداد ويعقد اجتماعات مع قادة الفصائل المسلحة