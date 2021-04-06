بعد عامين من الخلافات.. تصالح أنغام وأصالة عبر إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية أنغام على قبول اعتذار الفنانة السورية أصالة وإنهاء فترة الخلاف والقطيعة التي استمرت نحو عامين بينهما.

وأعادت أنغام نشر اعتذار أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وكتبت معلقة: “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما اقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

حيث نشرت أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لأنغام مع أبنائها، وعلقت قائلة: ” بدون مقدمات بدي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عن ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار..

لو شو ما كان رد نغومه أنا بقبل وبقدر.. وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مده”.

جدير بالذكر، أن مشكلة أصالة وأنغام بدأت حينما تزوجت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابن شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوج الفنانة أصالة نصري، وفتحت المطربة السورية النار آنذاك على الفنانة أنغام، واتهمتها بخطف زوج قريب زوجها على الملأ، وحذفت كل منهما حسابات الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.