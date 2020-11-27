بعد صورها بالنقاب.. مغردون سعوديون يطالبون “بدور البراهيم” بفعل هذا الأمر

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن نشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على “سناب شات” وهى ترتدى النقاب.

و أحدثت صورها جدلاً واسعاً بين النشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ بعنوان بدور البراهيم اجمل بالنقاب ، مطالبين إياها ارتدائه بشكل دائم ، وفى المقابل دعاها آخرون بعدم اتخاذ هذه الخطوة.



كما ظهرت بدور البراهيم ، فى مقطع فيديو ، نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” ، وهي ترتدي عدد من العباءات الخليجية داخل أحد المحلات التجارية وسط إشادة واسعة بها من قبل الجمهور.

فى سياق آخر ، كشفت بدور البراهيم بعض الحقائق حول مذهبها ودرجتها التعليمية بالإضافة إلى جنسية والدتها، حيث نفت ما تردد بشأن أن والدتها عراقية، قائلة:” أمي بنت عم أبوي ، وأنا لست طائفية لكنني سنية ”.

وأكدت بدور خلال استضافتها ببرنامج طارق شو، على قناة “روتانا خليجية”، أنها لن تحصل على شهادة من جامعة أكسفورد البريطانية في تخصص التجميل ، موضحة : “شهادتي ثانوية، وثقفت نفسي بالمعاهد، ومدرسة الحياة تعلم أكثر من الجامعات”.

وعن مواصفات فارس أحلامها قالت بدور البراهيم : “أن يكون صادق ويخاف الله أما القصور والسيارات ما تهمني.”