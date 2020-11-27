بعد صورها بالنقاب.. مغردون سعوديون يطالبون “بدور البراهيم” بفعل هذا الأمر
المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن نشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على “سناب شات” وهى ترتدى النقاب.
و أحدثت صورها جدلاً واسعاً بين النشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ بعنوان بدور البراهيم اجمل بالنقاب ، مطالبين إياها ارتدائه بشكل دائم ، وفى المقابل دعاها آخرون بعدم اتخاذ هذه الخطوة.
كما ظهرت بدور البراهيم ، فى مقطع فيديو ، نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” ، وهي ترتدي عدد من العباءات الخليجية داخل أحد المحلات التجارية وسط إشادة واسعة بها من قبل الجمهور.
#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب #حلاتي_بعباتي pic.twitter.com/scHx3ZXSpJ
— حلاتي بعباتي (@halatybebty12) November 27, 2020
فى سياق آخر ، كشفت بدور البراهيم بعض الحقائق حول مذهبها ودرجتها التعليمية بالإضافة إلى جنسية والدتها، حيث نفت ما تردد بشأن أن والدتها عراقية، قائلة:” أمي بنت عم أبوي ، وأنا لست طائفية لكنني سنية ”.
وأكدت بدور خلال استضافتها ببرنامج طارق شو، على قناة “روتانا خليجية”، أنها لن تحصل على شهادة من جامعة أكسفورد البريطانية في تخصص التجميل ، موضحة : “شهادتي ثانوية، وثقفت نفسي بالمعاهد، ومدرسة الحياة تعلم أكثر من الجامعات”.
وعن مواصفات فارس أحلامها قالت بدور البراهيم : “أن يكون صادق ويخاف الله أما القصور والسيارات ما تهمني.”
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