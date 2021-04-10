بعد صراعه مع هند البلوشي.. علي يوسف يعلن مفاجأة لجمهوره

المستقلة/- منى شعلان/ فجر المطرب العراقي علي يوسف عن مفاجأة لجمهوره منذ قليل، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث أعلن اعتزاله الفن والغناء، من خلال تدوينة له جاء فيها:”أعلن إعتزالي الفن والغناء وأطلب من الله العفو والغفران”.

وكان المطرب العراقي علي يوسف، دافع عن نفسه بعد الهجوم عليه بسبب إنكاره الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وطلاقها على الهواء في بث مباشر مما دفعها لكشف سبب إعلانها الزواج وهو حملها.

وقال علي يوسف في فيديو نشره على تطبيق سناب شات إن إعلان الزواج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية هو ما دفعه للحديث في النهاية، وأضاف :”ولما وضحت وقلت لم يكن لدي علم به هذا حقيقي لأني لم أكن متفق مع هند البلوشي أن تطلع تتكلم بموضوع هو اصلا كان منتهي”.

وحول سبب خروجه للحديث بتلك الطريقة أوضح :”أنا بناء على طلبكم أن أطلع اتكلم وضح الموضوع ومثل ما خرج الطرف الاخر وتكلم رسمياً أمام الملأ وتحول لرأس عام لا أحد يلومني على ظهوري وكلامي، هو كان نتيجة رد فعل لفعل لم أكن راضي به”.

وحول إعلان صديقهما أحمد السعدون زواجهما بالفعل ونشر وثيقة زواجهما، علق علي يوسف :”ما صرح به أحمد السعدون فهو كان أحد ابطال الفيلم لا تنسى بالنسبة للمستندات اللي نشرتها ف أنا قلت أن هند تكلمت عن عقد قران بتركيا وأنا قلت أنه ما تم بتركيا وأنا قلت أنه كان مشروع واتلغى”.

وأشار إلى أن الوثيقة التي نشرها أحمد السعدون كانت مجرد توكيل للزواج في بداية المشروع بينها لكن حدث الخلاف ولم يكتمل الأمر قائلا :”المستندات اللي عندك كانت وكالة رايحة إلى الكويت وكان هذا بداية المشروع وحصل خلاف وانفصلنا أنا وهند وانفصل كل شيء ما بينا سواء كان شغل سواء كان مشروع أو أي موضوع وطلعت هند صرحت وقالت علي زوجي وأنا ما كنت زوج هند البلوشي”.

وواصل علي يوسف : “أنا ما سويت شيء غلط أنا بناء على فعل هند وكلامها اللي ما كان يصح أصلا في هذا الوقت لأن كل شيء كان منتهي “.

ووجه حديثه لهند البلوشي قائلا:”اذا كنتي مفكرة ان هذا الزواج قائم فنحن منتهين هذا ملخص الكلام لا أحد يلومني ولا أحد يعتب عليا أنا حاولت اسكت بما فيه الكفاية لكن الموضع أخد أكبر من مجراه وانتهى الموضوع”.

وظهرت هند البلوشي في فيديو لها أعلنت فيه عن أن السبب الرئيسي لكشفها عن زواجهما على الرغم من عدم اتفاقهما على الإعلان في هذا التوقيت هو أنها كانت حامل.

وقالت البلوشي: “المفترض إننا لم نكن متفقين على عدم الإعلان عن ذلك، لكن حدث حادث غير متوقع هو أني كنت حامل، وكلمت أحمد سعدون صديقي وقلت له أنا حامل والجنين مهدد بالإجهاض وأنا فنانة وسمعتي مهددة، واضطريت لإعلان زواجي لأن علي يوسف أنكر هذا الأمر وانصدم لما بعت له تقرير الحمل”.

وأضافت: “الزواج إيه غير إشهار وقبول الطرفين، وكنا ننتظر فقط نصدق العقد، وعانينيا علشان نثبت هذا الزواج، وصديقي أحمد تعب علشان هذا الأمر، نسيت كل الناس اللي وقفت معاك.. فيه واتس آب بيني وبينك، في الشرع والدين الزواج قبول الطرفين وقبول وإشهار، وأنا كنت أبغي أثبت حقي في هذه العلاقة الشرعية، مو هند البلوشي اللي تعيش في علاقة غير شرعية”.