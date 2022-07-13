بعد زيارة بايدن .. البيت الأبيض يوضح حول مقتل خاشقجي وأبو عاقلة

المستقلة /- أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة “CNN”، أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان واضحا بشأن مخاوفه العميقة حول ما حدث للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي”، قائلا:” لم يكن (بايدن) إلا واضحا بشأن مخاوفه العميقة..مخاوفنا العميقة بشأن ما حدث للسيد خاشقجي، لكنه قال أيضا إننا نريد إعادة توجيه هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وليس قطعها”.

وأضاف جون كيربي: “أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا جدا، منذ مرحلة مبكرة جدا، في بداية إدارته تماما، بشأن ما حدث للسيد خاشقجي..لقد أعلن عن تقرير مجتمع الاستخبارات حول ذلك، وأصدر سلسلة من حظر التأشيرات تسمى “حظر خاشقجي”، أكثر من 70 مرة حتى الآن كانت هناك مشكلات، وعاقب كبار المسؤولين السعوديين”.

وأردف كيربي: “تعد المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة، فهي دولة غالبا ما نحتاج إلى التعامل معها والتواصل معها بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والحرب في اليمن، وإيران، وأمن الطاقة..هناك الكثير على جدول الأعمال هنا للرئيس، وهو يستعد للمغادرة إلى المنطقة، ولا تزال القيادة الأمريكية في المنطقة مهمة..لدينا سلطة عقد اجتماعات، ولدينا نفوذ، والرئيس يتطلع إلى الدبلوماسية وجهاً لوجه لتعزيز هذا التأثير”.

وبخصوص تلبية بايدن لطلب عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلة ولقائها، علق كيربي قائلا: “ليس لدي أي اجتماعات للتحدث عنها..أولا، أفكارنا وصلواتنا مستمرة إلى أسرة الصحفية، ونتفهم الحزن والمعاناة التي يعانون منها، كما نفهم رغبتهم القوية في الحصول على إجابات، ولقد شاركنا هذه الرغبة في الحصول على إجابات، ولهذا أردنا أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وشامل وشفاف”.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين “ظل على اتصال بالعائلة (عائلة شيرين) ولا يزال بايدن يركز على القضية”.

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