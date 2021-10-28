بعد زواجها من يهودي العارضة جوجو تغضب السعوديين

المستقلة /- احتفلت المودل السعودية جوجو بذكرى زواجها من شاب ​يهودي،​ لم يعلن إسلامه حتى الآن، بعد ان تزوجا مدنياً بطريقة مخالفة للشرع الإسلامي.

واعتبر الكثير من السعوديين ان نشر جوجو لمقطع فيديو من يوم زفافهما استفزازاً لمشاعرهم، حيث نشرت جوجو مقاطع رومانسية جمعتها بزوجها من حفل الزفاف، وجاءت تعليقات المتابعين منددة بهذا الزواج، وطريقة نشر جوجو لتفاصيله، واعتبروا انها تعمدت ازعاج مشاعرهم الدينية.

هذا وكانت قد أعلنت المودل جوجو ارتباطها بخطيبها شهر يناير 2020 بعد علاقة حب استمرت أشهر، وظهر في الزفاف، وهو يرتدي القبعة الخاصة بالمتطرفين اليهود.

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بعد زواجها من يهودي العارضة جوجو تغضب السعوديين

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