بعد رفع أسعار البنزين.. الأسد يكشف عن مفاجأة للموظفين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية (12 دولار) لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين.

كما يقضي المرسوم بصرف 40 ألف ليرة سورية (9.5 دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وجاءت المنحة بعد يوم واحد من قرار الحكومة السورية برفع سعر البنزين بأكثر من 50 في المئة وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الاثنين، على صفحتها على فيسبوك أنها عدلت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم، إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.

كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المئة تقريباً.

وتشهد سوريا خلال الأسابيع طوابير سيارات طويلة أمام محطات الوقود.

وقررت الوزارة أيضا تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

وقد تخطى سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4200 في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة في مقابل الدولار.

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