بعد حصوله على حكم قضائي جديد.. رامز جلال يوجه رسالة إلى محاميه

المستقلة/- منى شعلان/ علق الفنان المصري، رامز جلال ، على حكم القضاء المصري، بإلغاء منعه من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامجه “رامز مجنون رسمي” لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وأعلن أشرف عبد العزيز، محامي الفنان رامز جلال، أن المحكمة قضت بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن المقدم ضد نقيب الإعلاميين بصفته والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج “رامز مجنون رسمي” لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وعلق رامز جلال، على منشور المحامي أشرف عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تسلم إيدك يا أجدع أستاذ”، ليرد عليه الأخير،: “الحمد لله، وتسلم وتعيش يا نجم، وأنت نعم الأخ العزيز الغالي”.

وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن رامز جلال ودافع مستندا للمادة الأولي من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 “ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”.

وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.

وبجلسة أمس أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/8/2020 تقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى ولم يقدم أية مستندات أو مذكرات شارحة لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.