بعد حذف كليب “معذور قلبي”.. نجوى كرم توعد جمهورها بهذا الأمر

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، اليوم الأحد، أغنيتها الجديدة “معذور قلبي”، عبر تطبيق “ديزر” ، وهى من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ موريس طويلة،واستوديو داني حلو ، أما الكليب فحمل إخراج المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​.

وقد حذفت القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع يوتيوب، الكليب الخاص بالأغنية لأنه لم يظهر نجوى كرم بشكل كبير ضمن احداث الفيديو كليب وتعمد أكثر على إظهار الراقصون الاستعراضيون، ونتيجة لهذا الخطأ الفنى سيتم طرح نسخة أخرى من الفيديو كليب.

حيث كتبت نجوى كرم، فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة :”جمهوري الحبيب ، الكليب بالنسخة النهائية رح تشوفوه خلال ٤٨ ساعة بمباركة شركتي روتانا بحبكم”.

وكانت نجوى قد طرحت مؤخراً أغنية “بيروت”، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب، من كلمات روجيه غالي، ألحان وسام الأمير، توزيع داني الحلو.

من ناحية أخرى تستعد نجوى كرم، لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 15 يناير، برفقة الفنان ماجد المهندس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق التي بدأ فعالياته خلال الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 30 يناير 2021.