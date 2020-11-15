بعد حبسه.. رسالة نارية من زوجة “محمد أشرف” الساخر من إذاعة القرآن الكريم

بعد حبسه.. رسالة نارية من زوجة “محمد أشرف” الساخر من إذاعة القرآن الكريم

المستقلة/ منى شعلان/ تواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيق مع الاستاند آب كوميدي محمد أشرف ، بعد ما تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ ضده بتهمة السخرية من إذاعة القرآن الكريم.

ووجهت النيابة للمتهم محمد أشرف، عدة تهم منها ازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم ، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه في الميعاد المحدد لتجديد حبسه.

وعلقت أسماء عماد، زوجة محمد أشرف، على حكم حبسه ، فى منشورًا لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قالت فيه: “محمد أشرف جوزي محبوس من يوم الخميس اللي فات عشان هزر على طريقة إلقاء مذيعين إذاعة!”.

وتابعت: “اتوجهت له تُهم كثير عشان هزار كل واحد فينا بيقوله وبيقول أكثر منه كمان.. واللي شتموا الأديان وسبوا الرسول خرجوا إمبارح وهو كمل حبس 15 يوم”.

وأضافت : “سهل عليكوا قوي تقولوا أحسن يستاهل ونطالب بسجنه وإعدامه وأنت قاعد في بيتك وسط أهلك بس ربنا مايخليك تشوف قهرة الحبس ظُلم ووجع أهلك ومراتك وأصحابك وهما واقفين بالساعات مستنيين بس يلمحوك عشان يتطمنوا عليك”.

واختتمت :“سهل عليك تطالب ليه بأقصى عقوبة عشان قلد شوية مذيعين بشر مش أنبياء لكن صعب عليك طبعًا تحس بالظلم والقهر، عشان أنتم ماتعرفوش يعني إيه إنسانية ربنا هيقف معانا وأنتم قريب قوي هتحسوا بنفس الوجع والظلم ده”.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤخراً مقطع فيديو للشاب محمد أشرف وهو يسخر من مقدمى برامج محطة إذاعة القرآن الكريم المصرية ، مما أثار غضب الكثيرون ، وأعلنت حينها الهيئة الوطنية للإعلام، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها.