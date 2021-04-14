بعد حالة من الجدل ..العاهل الأردني يتصل بفتاة أدينت بـ”إطالة اللسان” عليه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ هاتف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، فتاة صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام بتهمة ”إطالة اللسان“ عليه.

وجاء الاتصال بعد ساعات من جدل واسع أثير في المملكة حول القضية والحكم الذي صدر بحق المتهمة إيثار الدباس، لأنها قالت في خلاف مع أخرى: ”أنا أبوي (والدي) عندي أحسن من الملك“.

وتحول كلام الفتاة إلى هاشتاغ تصدر موقع ”تويتر“ في الأردن الأربعاء، ونشرت عبره آلاف التغريدات المستغربة من الحكم والمطالبة بإنصاف المتهمة.

ونشرت الدباس ما حدث معها عبر صفحتها على ”فيسبوك“، وقالت فيها إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الملك تم إنصافها فيه، مشيرة إلى أنه قال لها بلسانه: ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.

وكانت محكمة أردنية قد قضت الثلاثاء، بوضع الفتاة في السجن لمدة عام بعدما ثبت لها أن ”الدباس أطالت اللسان على الملك، إثر خلاف مع إعلامية وسفيرة سلام في العاصمة عمان بسبب اصطفاف مركبات“.

وبحسب نص الحكم فإنه ”على إثر توجيه المشتكية العبارة التالية (جلالة سيدنا فوق وما في حدا أعلى من جلالة سيدنا، وأبوكِ تحت منه)، فردت عليها المشتكى عليها بالعبارة التالية ( مين حكى الملك، أنا أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها)“.

 

 

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