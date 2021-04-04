بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. نزار الفارس يوجه رسالة إلى الكاظمي

المستقلة/- منى شعلان/ حرص الإعلامي العراقي نزار الفارس، على توجيه رسالة شكر إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خلفية تلقيه تهديدات بالقتل من قبل مجهولين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفارس عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”قائلا:” شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء المحترم وشكر موصول لسيادة اللواء سعد معن المحترم،، على التواصل والاهتمام وحرصهم الشديد على حياتي وحياة كل مواطن عراقي“، مضيفا:” يارب يحفظ الجميع من كل مكروه ”وسيأخذ القانون مجراه“.

وأعلن نزار الفارس، أمس عن انسحابه من تقديم البرامج نهائيًا، بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من قبل البعض عن طريق إرسالهم رسائل مجهولة إليه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفارس صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “هام جدًا أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيًا بدون، ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبيرة.. تحياتي أخوكم”.

ونشر الفارس صورا للتهديدات التي تلقاها، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابه عبر “انستغرام”، وعلق نزار على هذه التهديدات، قائلًا: “هذا مو تحريض على القتل، لو اني غلطان صدك چذب، معقوله وصلنه الهل مرحله، مو المفروض الحكومه تعاقب على هيج تصرف، لو اني غلطان ليش تحريض على القتل، مو كافي خراب.. ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

و أثار الإعلامي نزار الفارس حالة جدل بسبب حلقته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، أدى إلى رفع نزار دعوى قضائية ضدها بتهمة السب والقذف ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وكان صرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

 

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