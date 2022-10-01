بعد تقدمه بهدف.. منتخب العراق للناشئين يخسر امام قطر

المستقلة/- خسر المنتخب العراقي للناشئين، اليوم السبت، أمام شقيقه القطري، بنتيجة (2-1)، ضمن تصفيات آسيا للناشئين، المقامة حاليا بالعاصمة العمانية مسقط.

تقدم العراق مبكرا عن طريق علي أكبر بالدقيقة 3، وتعادل المنتخب القطري عن طريق كاميران أحمد خطأ في مرماه في الدقيقة 28، وتمكن خالد الشعيبي من خطف هدف الفوز للعنابي بالدقيقة 28.

بهذا الانتصار، تصدرت قطر الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما بقي العراق دون نقاط.

وتضم  المجموعة أيضا منتخبات “عمان والبحرين ولبنان”.

ولم يظهر المنتخب العراقي بالصورة المطلوبة في اللقاء رغم البداية الجيدة، وسيطر منتخب قطر على مجريات المباراة، وحافظ على التقدم بالشوط الثاني.

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