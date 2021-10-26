بعد تفكير طويل .. الإعلامية ريهام سعيد تتنازل عن دعواها ضد الراقصة سما المصري

المستقلة/-أعلنت الإعلامية ريهام سعيد أنها تنازلت عن قضيتها ضد الراقصة سما المصري التي رفعتها سابقا بتهمة القدح والذم.

وقالت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك، إنه “بعد تفكير طويل ووجع، قررت التنازل عن قضية سما المصري، لتخفيف مدة سجنها”.

يذكر أن الأزمة بين سما المصري وريهام سعيد تعود إلى سبتمبر 2019، حينما تقدم محامي ريهام سعيد ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة القدح والذم.

وأيدت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، منتصف أغسطس الماضي، براءة سما المصري في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة سما المصري في اتهامها بسب وذم الإعلامية ريهام سعيد.

وأحالت النيابة سما المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بينت التحقيقات أنها سبت عن طريق الهاتف الإعلامية ريهام سعيد، وأوكلت لها أمورا لو صحت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق “واتس آب”.

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