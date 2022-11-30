بعد تعرضها لوعكة صحية.. انغام تخرج من المستشفى

أعلن الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في مصر، عن خروج المطربة انغام من المستشفى، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.

ونقلت صحف محلية عن العدوي قوله إن حالة أنغام الصحية شهدت تحسناً كبيراً خلال اليومين الماضيين، غير إنها فضَّلت التواجد في المستشفى يومين إضافيين حتى تتماثل للشفاء بشكل كامل.

وكانت صفحة أنغام على فيسبوك قد نشرت بيانا قبل أيام أعلنت فيه تعرّض النجمة المصرية لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.

وتطرق البيان إلى التزامات أنغام: “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”.

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