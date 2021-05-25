بعد تصريحات مدير عملياتها.. حماس تطالب “أونروا” بالإعتذار

المستقلة/-أحمد عبدالله/طالبت حركة حماس اليوم الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني، بعد تصريحات لمدير عملياتها في قطاع غزة، أدلى بها لقناة إسرائيلية.

وقالت ”حماس“ في بيان لها: ”صدمنا من تصريحات السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث نصب نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال“.

وأضافت: ”برر شمالي استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه“.

وطالبت ”حماس“، أن تعتذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“ بشكل رسمي للشعب الفلسطيني، ولكل ضحايا العدوان عما وصفته بـ“التحريض المباشر عليهم وعلى منازلهم وممتلكاتهم“.

وقالت: ”ندعو أن يلتزم كل مسؤولي الأونروا بالتفويض الممنوح لهم من الأمم المتحدة في أداء وظيفتهم في حماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين، واتخاذ كل ما يلزم لعدم تكرار ذلك“.

 

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