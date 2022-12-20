بعد تصريحات السوداني يوم أمس ..انخفاض سعر صرف الدولار ببغداد اليوم

المستقلة/-انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151200 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

 

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