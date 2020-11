بعد تصدره تريند جوجل فى مصر.. ما لا تعرفه عن مسلسل “ما وراء الطبيعة”

View this post on Instagram

أحب أشكر الممثلين الموهوبين جدا دول وكل الممثلين الآخرين من طاقم التمثيل اللي ماعرفتش أحطهم في الصورة، كنا محظوظين بيكم ومحظوظين إن كان عندنا الرخصة والوقت إننا نعمل تجارب أداء لمدة طويلة علشان نختار لكل دور الأفضل موهبة والأكثر ملائمة للشكل المتخيل فقط بدون أي عوامل أخرى (ربما يكون العامل الوحيد هو إعطاء الأفضلية للنقابيين الدارسين عندما تتساوى العوامل الأخرى). وبشكر كل الممثلين اللي أدوا تجارب أداء ولم يشتركوا في العمل، ومنهم مواهب معروفة ولها أعمال مشهورة لكنهم كانوا من الحرفية والتواضع إنهم يعملوا تجارب أداء. والأهم مروة جبريل مكتشفة المواهب ومديرة شؤون تجارب التمثيل وفريقها، طول عمري بشتغل معاها علشان نلاقي المواهب اللي يمكن مدفونة أو لسة ماسعدهاش الحظ توصل للشاشة، وكمان لإنها بتفكر معايا دوما برة الصندوق. @marwagabriel @netflixmena #ما_وراء_الطبيعة