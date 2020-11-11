تعرف على أحداث المسلسل التركي”نهضة السلاجقة” ومواعيد عرضه

المستقلة / منى شعلان / بعد ساعات من الإعلان عن عرض الحلقة السابعة من المسلسل التركي التاريخي “نهضة السلاجقة” ، تصدر المسلسل الشهير محرك البحث العالمي جوجل.

وقد إنطلقت أولى حلقات نهضة السلاجقة العظمى ، فى 28 سبتمبر الماضي على قناة تي آر تي 1 التركية، إذ يعرض يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي.

وتدور أحداث المسلسل حول فترة عصر الدولة السلجوقية إلى العصر الحديث والتي تتناول ترتيب وتسلسل الدولة السلجوقية في البلاد وإعادة تأسيس نظام الحكم بها، كما يسرد المسلسل تفاصيل النضال الصعب الذي مرت به دولة الأناضول السلجوقي في منح حق العيش بحرية للأشخاص الذين يعيشون على أرضها ونشر السلام والعدل بها بين الأفراد، وتحقيق رسالة الدين الإسلامي من خلال نشر الحق والعدل ومحاربة الفساد وتحقيق التقدم والحضارة لبلاد المسلمين.

ويركز العمل أيضًا على الفتوحات الإسلامية التي قادتها الدولة السلجوقية، وإيصالها رسالة الإسلام إلى بلاد الأناضول، من خلال أعظم المعارك التاريخية بين الأتراك والبيزنطيين أهمها معركة ملاذكرد، ودور الدولة السلجوقية من خلال المعارك العظمى التي قادتها، وكذا دورها في إسقاط الدولة البويهية وحربها مع الدولة الفاطمية في مصر وسوريا.

ويلعب دور البطولة الفنان التركي بورا جولسوي، ويقدم شخصية “الملك شاه”،وهو المعروف بأحسن الملوك سيرة وكان يلقب بالسلطان العادل، وكان منصورًا في الحروب التي يخوضها ، وتشاركه الممثلة خديجه شنديل، التي تقوم بدور تركان “خاتون”، والتي ستتزوج الملك شاه ولها صلاحيات كبيرة.

كما يلعب الفنان أكين كوتش دور السلطان أحمد سانجر، وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة، ويقدم الفنان غوركان أويغون، دور شخصية حسن الصباح، زعيم الحشاشين، وهو قائد عسكري وسياسي كبير يلقب بشيخ الجبل.

وتشارك ليلى فيراي بدور جوهر خاتون التي كان لها تجربة سابقة في العمل بالمسلسلات التاريخية، حيث إنها شاركت في مسلسل السلطانة قسم، بجانب مراد غريب آغا أوغلو، الذي قام بدور سعد الدين كوبيك في مسلسل “أرطغرل”.