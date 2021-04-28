بعد تصدره الترند.. تعرف على أحداث الحلقة من مسلسل “كوفيد 25”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل “كوفيد 25 ” للنجم المصري يوسف الشريف، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من عرضها.

وبدأت الحلقة بظهور” الدكتور ياسين” يوسف الشريف على البحر، ويتحدث في فيديو لايف مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس مخيف بين الناس يظهر من تصرفاتهم حيث يجعلهم غير واعيين لما يفعلوا ويعطي الشعور بالألم.

ظهر يوسف الشريف في اللقطة الأولى من المسلسل يجلس أما الشاطئ ويتحدث عن الفيروس المستجد، ويُفاجأ بشخص يمشي في البحر دون أي وعي بما يفعل وأنقذه الشريف، ولكن تعليقات متابعيه كانت سلبية حيث اعتقد البعض أن تلك اللقطة مُفبركة.

اتضح أن يوسف الشريف كان يعمل طبيبًا، وعلم أن السبب في تصرفات المُصابين بالفيروس بسبب سيطرة هذا الفيروس على جزء التفكير والشعور ليجعل الشخص يكرر حديثه وكأن الوقت يتوقف به عند لحظة معينة من اليوم.

تذكر الشريف أنه في وقت سابق كان قد أعطى محاضرات عن توقع انتشار فيروس يسيطر على العقل، وتلك المحاضرات تابعة لشركة مُصنعة لعلاجات، فذهب لها وواجه مدير الشركة والذي جسد دوره أيمن الشيوي، ولكنه أنكر تدخل الشركة في خلق فيروس جديد، وخلال الحلقة أُصيبت ممرضة بهذا الفيروس، وقتلت مريض بسبب إصابتها بالمرض.

انتهت الحلقة على مشهد ابنته تلعب في منزل جارة يوسف الشريف وزوج جارته كان مُصابا بهذا الفيروس، ويقف خلف ابنة يوسف الشريف، وانتهت الحلقة عندما أدرك الشريف أن ابنته في خطر وأسرع لينقذها، وهذا ما سيتضح في الحلقة القادمة.

وينتمي المسلسل لنوعية الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الوباء التي تعيشه البلاد، من خلال قصة خيالية، ودراما اجتماعية، والمسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة، ومشاهد الأكشن، والتشويق، والرعب.

المسلسل بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.