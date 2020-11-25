بعد تصدرها التريند.. أول تعليق من الكويتية ريم النجم على فيديو الرقص الفاضح

بعد تصدرها التريند.. أول تعليق من الكويتية ريم النجم على فيديو الرقص الفاضح

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو ، تظهر من خلاله الإعلامية الكويتية ريم النجم ، وهى ترقص و تتمايل بطريقة جريئة ، وهي ترتدي فستاناً أزرقاً طويلاً، يُظهر مفاتن جسدها.

وتصدر هاشتاج باسم “ريم النجم”قائمة الأكثر تداولا في الكويت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وسخر خلاله المغردون مما حدث لها، واعتبروه عقاباً بعد سخريتها من الناشطة السعودية هند القحطاني.

من جانبها، علقت ريم النجم على الفيديو المتداول عبر تطبيق سناب شات ، من خلال منشورًا لها قالت فيه : “من أشد الأمور إيلاما وغثيانا هو تعرضنا للغدر والخيانة من أشخاص اعتبرناهم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وثقنا بهم، ائتمانهم على أنفسنا وأدخلناهم بيوتنا واعتبرناهم أخوات لنا فقابلوا كل هذا الوفاء بالغدر والخيانة الصديق نعمة ولكن عند غدره يكون لعنة”.

ريم النجم من مواليد 16 أبريل 1985 حيث عملت مدرسة لمادة التربية الفنية، ثم انضمت للعمل كإعلامية عبر قناة الرأي لتقديم البرنامج اليومي “رأيكم شباب”، كما قدمت برنامج “فوانيس رمضان” خلال شهر رمضان عام 2018، وهي متزوجة ولديها ابنتان إحداهما تبلغ من العمر 13 سنة والثانية 11 سنة.

تثير ريم النجم الجدل دائمًا بفيديوهاتها التي تنشرها عبر صفحاتها، حتى أنها نفت تعمدها الدلع الزائد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشارت إلى أنها تتعامل بطبيعية وعفوية مع متابعيها.