بعد تسريب بوستر مسلسل 2020.. قصي خولي: انتظروا عمل مختلف

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان السوري قصي خولي بوستر مسلسل 2020 بعد تسريبه على حد قوله، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر قصي خولي ، بوستر المسلسل ، وكتب معلقًا: “انتظرونا بشهر رمضان الكريم ٢٠٢١ بعمل مختلف، هيكون إنجاز مهم على صعيد مسيرتنا جميعا من شركة إنتاج إلى فنانين، كتّاب، فنّيين وكل مفاصل العمل الأخرى، حابب أشكر أهل حارة(الرويسات)الكرام على الحب والاهتمام اللي أحاطونا فيه كل فترة التصوير، الله ولي التوفيق”.

وتظهر نادين نسيب نجيم على البوستر الرسمي للمسلسل مرتدية الحجاب، وتقدم دور نقيب بالجيش تدعى “سما” تحاول الوصول لأدلة إدانة لمجرم يدعي “صافي” -قصي خولي- حيث ينفذ جرائمه بالخفاء.

مسلسل “2020” من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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