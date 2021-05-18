بعد انقطاع منذ 2014‎.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الخطوط الجوية التونسية، الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى ليبيا إثر انقطاع دام سبع سنوات؛ بسبب توتر الأوضاع الأمنية في البلد الجار، لتكون بذلك أول شركة طيران أجنبية تتخذ قرار تسيير طائرات إليه.

وهبطت رحلتان، الإثنين، في مطاري طرابلس وبنغازي في شرق ليبيا، ورش رجال الإطفاء الليبيون الطائرتين بالمياه ترحيبا بهما، حسب الإدارة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية.

وبذلك صارت الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تعود إلى سالف نشاطها في ليبيا بعد تحسن الوضع السياسي في البلاد.

وحتى تاريخه، كانت الشركات الليبية هي التي تقوم بالرحلات الجوية الدولية إلى تونس وإسطنبول والإسكندرية، لكن ليس لديها الإذن لدخول المجال الجوي الأوروبي.

وكانت آخر رحلة للشركة التونسية إلى ليبيا، في آب/أغسطس 2014.

وابتداء من الإثنين، تؤمن الخطوط التونسية خمس رحلات أسبوعيا إلى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين إلى بنغازي مع إمكانية زيادة عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته السابقة، أي بمعدل رحلة يومية خلال الأشهر القادمة، حسب المصدر.

وتشهد ليبيا موجة تفاؤل نادرة نحو الاستقرار الأمني والسياسي، مع سعي رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد دبيبة إلى توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتربط الأسر الليبية والتونسية علاقات وطيدة، ويقصد الليبيون تونس للعلاج والسياحة، وتمثل الوجهة الليبية إحدى أكثر الخطوط ذات المردودية التجارية العالية بالنسبة للخطوط الجوية التونسية.

وأدت الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي إلى إغراق ليبيا في صراع دموي على السلطة، استمر عقدا.

وفي أول زيارة رسمية منذ العام 2012، توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ليبيا، منتصف آذار/مارس الفائت؛ لدعم الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد انقطاع منذ 2014‎.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

اخبار السعودية

آل الشيخ يرد على وزير خارجية لبنان : أفتخر أني راعي

اخبار فلسطين

فصائل فلسطينية تقصف سيدروت وموقع إسناد “صوفا” وتجمعا للدبابات الإسرائيلية

اخبار العراق

قتيبة الجبوري يدعو الأمن الوطني للتحقيق بـ”مزاعم” مشعان الجبوري

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الى السماح لجميع الطلبة الخارجيين باداء الامتحانات الوزارية

اخر الاخبار

23 شهيداً فلسطينيا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

اخر الاخبار

إضراب شامل في الضفة والقدس وأراضي الـ 48 ردا على التصعيد .. فيديو وصور

اخر الاخبار

إضراب شامل في الضفة والقدس وأراضي الـ 48 ردا على التصعيد .. فيديو وصور

اخر الاخبار

84 دولار تعويضا لأخوين أمريكيين بعد سجنهم بالخطأ 31 عاما

اخر الاخبار

بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية بشأن تصريحات وزير الخارجية

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن عن الجهة التي أطلقت قذائف صاروخية من لبنان

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع اسعار النفط اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

الخشان : الايام المقبلة ستشهد عمليات اغتيال للمرشحين والفائزين بالانتخابات

اخبار العراق

وزارة العمل تعلن استعدادها لـصـرف الرواتب المتراكـمة لـلـمعـين المـتفرغ

اخبار العراق

السفير العراقي : السلطات الهندية ترفض نقل رفات العراقيين وسيتم دفنهم

اخبار العراق

التربية النيابية تعتزم عقد اجتماع مع وزارة التربية لانهاء العام الدراسي الحالي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن تفاصيل منح قروض البناء البالغة 50 مليون دينار