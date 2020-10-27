“بعد القبض عليها” التفاصيل الكاملة لسيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحي

المستقلة/ منى شعلان/ ألقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على “سيدة كفر الشيخ” ، التي اتهمها زوجها بالزنا، محررًا محضرًا ضدها هي و أحد الأشخاص فى إحدى العربية، مؤكدًا امتلاكه 73 مقطع فيديو إباحي ، و135 مكالمة صوتية و49 محادثة.

واتهم الزوج “محمد. ع” 36 سنة، جزار، زوجته “س.م” 33 سنة ، الشهيرة إعلاميا بسيدة كفر الشيخ ، بالزنا وتصوير فيديوهات إباحية ونشرها على الإنترنت مع عدد من الأشخاص خلال عملها في أحد الدول العربية.

و ذكر الزوج بالمحضر أنه تزوج من سيدة كفر الشيخ عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة أقنعته بسفرها إلى الخارج إلى إحدى الدول، للعمل فى مصنع ملابس في عام 2017، وأصبحت تسافر 5 أشهر وتحصل على إجازة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق الواتس آب صورًا عارية لسيدة كفر الشيخ ، بعد تقديم بلاغ رسمي في مباحث الإنترنت، وعندما سأل زوجته عن الأمر أوضحت أنها تلك الصور كانت على هاتفها عقب سرقته منها من إحدى زميلاتها فى العمل، وأنه تم “فبركة اللقطات” عندها احتوى الزوج المشكلة، وبعد عودة الهدوء بينهما أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها قاربت على الانتهاء، ويتطلب الأمر التوجه إلى هناك لتجديد الإقامة، وللحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافق سيدة كفر الشيخ فى السفر إلى هناك، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها في مصنع الملابس، والعقارات ولم يظهر عليها شيئا فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال الزوج، إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول سيدة كفر الشيخ ، على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم غريب بنطاق إحدى الدول العربية محادثات نصية بين سيدة كفر الشيخ وأحد الأشخاص، وتحتوى على العبارات الجنسية، بجانب 73 مقطعًا لفيديوهات إباحية تظهر فيها وبصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامة سيدة كفر الشيخ ، علاقة غير شرعية مع أبناء المركز المقيمين به بمحافظة كفر الشيخ، والمقيمين هناك في تلك الدولة.

وأضاف أن نفس الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه عبر تطبيق واتس آب، وبعدها توجه للمنزل لمواجهتها، فادعت أنها مفبركة وأنكرتها، وأطلقت الصراخات، ولم يتمالك هو أعصابه رغبة فى قتلها انتقامًا لشرفه، فتدخل الجيران في الوقت المناسب، وفرت سيدة كفر الشيخ هاربة مع طفلتيهما، فيما اكتشف بعد هروبها وجود مقاطع فيديو، وصور إباحية، على مواقع الإنترنت.

وكشفت التحقيقات فى قضية سيدة كفر الشيخ، أن وراء إرسال تلك المقاطع إلى الزوج سيدة مغربية مقيمة في الإمارات كانت تعمل معها، وهي وراء إرسال هذه المقاطع إلى الزوج بسبب خلافات بين المغربية والمصرية على العمل.

ويشار إلى أنه تم القبض على سيدة كفر الشيخ ، عن طريق الصدفة ، عندما توجهت صباح اليوم لتقديم بلاغا تتهمه زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها الخاطئ ، وعندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة ، فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها.