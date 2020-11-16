“بعد الصلح بينهما”.. بسمة بوسيل تعتذر لتامر حسني

المستقلة / منى شعلان/ ردت بسمة بوسيل، على زوجها الفنان المصري تامر حسني ، بعدما وجه الأخير لها رسالة عتاب ، على نشرها تفاصيل حياتهما الخاصة ، وإعلانها عن انفصالهما وتحضيرهما لأوراق الطلاق.

لترد عليه بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري ، بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”،: قائلة:“فعلا اتهورت بس علشان بحبك، بعتذر”.

وكان كتب تامر حسني، لزوجته رسالة صباح اليوم، من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلا: “بسمة حبيبتي، للأسف أنتى مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، وطبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، ازاى وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم إني مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، أنتى حبيبتي، وهما ولادي، أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعله يكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد يزعل من حد؛ بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه في الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة ما بينهم، وياريتها مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة علشان كدا، عشان للاسف انتي عارفة إن في ناس حب خراب البيوت طبيعتهم، ومش هنخلص منهم، بس إنتي اللي هتخلصي من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك ماكنتيش كده”.

وأضاف: “ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لاولانا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس، وبشكر كل الفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق دلوقتي إنك زعلانه أنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك، مش عيب إن الأنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك، ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا، لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم؛ فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي، وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ويخليهم لينا يارب، متهورة بس بحبك”.