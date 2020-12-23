بعد التسريب الصوتي.. توم كروز فى مأزق مع طاقم عمل “المهمة المستحيلة 7”

المستقلة/ منى شعلان/أوقف النجم الأمريكي توم كروز ،تصوير فيلمه الجديد “المهمة المستحيلة 7″، على إثر الانتقادات التي وجهت إليه بعد تسريب مقطع صوتي له أثناء تحدثه مع فريق العمل الخاص بالفيلم بأسلوب غير لائق، الأمر الذي عرف إعلاميًا بـ “واقعة الصراخ”.

انفعل توم كروز خلال أحد أيام تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7″، على اثنين من أفراد طاقم التصوير الخاص بالفيلم بعد غضبه الشديد منهم بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، حيث وجدهما يقفان على مقربة شديدة من بعضهما البعض أمام شاشة الكمبيوتر.

وظهر “كروز”، خلال التسجيل الصوتي، وهو يصرخ بشدة موجهًا حديثه لأحد العاملين مستخدمًا ألفاظ بذيئة، كما هددهما بالفصل عن العمل إذا استمرا في الاستهتار بالإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فريق العمل كان قد اضطر للتوقف عن تصوير الفيلم، في فبراير الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأضحت الصحيفة أن توم كروز كان يسعى بنفسه لعدم التأخر في تصوير الفيلم مرة أخرى، الأمر الذي أغضبه بشدة عند رؤية العاملان مقتربان من بعضهما البعض، تحسبًا لعدم ظهور حالات وبالتالي التأجيل مرة أخرى.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية ، أن النجم الأمريكي سافر إلى ميامي للاحتفال بعيد ميلاد ابنه، مشيرًا إلى أن تعليق الإنتاج فكرة صحيحة خاصة مع زيادة التوتر بين فريق العمل خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك 5 أشخاص من طاقم العمل انفصلوا عن العمل بشكل نهائي لرفضهم الطريقة التي خاطبهم بها كروز، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الاضطرابات ستؤجل طرح الفيلم، الذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نوفمبر المقبل.