بعد الارتفاع غير المسبوق التي شهدها العراق..انخفاض جديد بسعر صرف الدولار

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

 

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