“بعد اعتذارها” مي العيدان تقاضي أحمد بدير.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقاضاة الفنان المصرى أحمد بدير ، بعد أن شكك في جنسيتها ، على حد قولها .

وكتبت مي العيدان، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، قائلة: “أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات، وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة، وشكك بجنسيتي، عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلًا”.

وتابعت: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة، وبيننا القضاء”.

ومن جانبه أعلن الفنان أحمد بدير، فى وقت سابق ، مقاضاة العيدان ، بتهمة السب والقذف بحقه ، بعد أن سخرت منه عبر حسابها بموقع إنستغرام.

وردت العيدان ، على قيام أحمد بدير بمقاضاتها، قائلة: “أحب أقول لـ أحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحا توكل على الله، واللي ما أطاوله في إيدك طاوله برجلك”.

وتابعت: “قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلًا وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع، وإنت فعلا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وإنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينة، ليش ما اعتبرتها إهانة”.

وأضافت: “أعتقد التفة حتى لو تمثيل، جارحة خاصة إذا مصورة وأرجع أقولك اللي ما أطاوله بـ إيدك طاوله برجلك، إنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك، إنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا إنت أقرع ولا بشعر”.

واختتمت:”بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعرة، بس عشان تعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وحافظته”.

وبعدها بأيام أبدت مي العيدان اعتذارها للفنان أحمد بدير، عبر مقطع فيديو لها ، قائلة:” رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم أخذ الموضوع بمأخذ شخصي ، وكان مجرد مزحة”.