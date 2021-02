بعد اصابته ..صحيفة إسبانية تحدد موعد عودة راموس لصفوف الريال

المستقلة /- كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الموعد المقرر الذي حدده ريال مدريد لعودة قائد الفريق سيرخيو راموس للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وكان راموس قريبا من العودة إلى تدريبات الفريق ومشاركته في مواجهاته الرسمية قبل أسبوعين، لكنه المدافع البالغ 34 عاما لانتكاسة جديدة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وقدرت فترة غيابه بنحو شهر ونصف إلى شهرين.

Sergio Ramos is eyeing a return on 13 March against Elche, and is confident to start against Atalanta in the return leg three days later. [AS] pic.twitter.com/M7kxBhvMkr

— 𝗥𝗠𝗢𝗻𝗹𝘆 (@ReaIMadridOnly) February 23, 2021