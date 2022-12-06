بعد تقلب أسعار النفط ..ارتفاع جديد لسعر الدولار مقابل الدينار العرقي

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في البورصة المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 149600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بعد زيارة السوادني الى طهران ..انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الثلاثاء

اقتصادية

ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخبار العراق

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

اخبار العراق

ارتفاع طفيف باسعار الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الثلاثاء

اخبار العراق

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الصناعة تؤكد.. شركة من 31 شركة عامة قادرة على تغطية رواتب موظفيها

اخبار العراق

بسبب الخام الروسي.. خبير يحذر من تراجع عائدات بيع النفط العراقي

اخر الاخبار

صحيفة : ريال مدريد عاد للاهتمام بـ مبابي بعد تألقه في كأس العالم

اخر الاخبار

مخرج سينمائي : واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس

اخر الاخبار

دراسة : الإجهاد أثناء الحمل يمكن أن يسرع شيخوخة خلايا الأطفال

اخر الاخبار

ميتا ستتوقف عن نشر الأخبار في حال اقرار قانون لضبط الأخبار

اخر الاخبار

بعد تقلب أسعار النفط ..ارتفاع جديد لسعر الدولار مقابل الدينار العرقي

اخر الاخبار

بعد تقلب أسعار النفط ..ارتفاع جديد لسعر الدولار مقابل الدينار العرقي

اخر الاخبار

موقع : امريكا واوربا لم يحاولا التأثير على كييف من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك

اخر الاخبار

ادارة بايدن اقترحت بيع نحو 100 صواريخ باتريوت الى تايوان

اخر الاخبار

كأس العالم في قطر.. اختتام دوري ثمن النهائي بمباراتين من العيار الثقيل

اخبار العراق

مصدر : تعيين كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

السفيرة الامريكية في بغداد.. تحول بالخطاب ام تغيّر بالتوجهات؟

اخر الاخبار

مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف رحلاته الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية

اخر الاخبار

ارتفاع جديد أسعار النفط بعد سقف أسعار الخام الروسي

رئيسي

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتصل ربع نهائي المونديال

اخر الاخبار

تشكيكات بحقيقة حل إيران حقاً لشرطة الأخلاق