بعد إعلان توبتها.. التفاصيل الكاملة لأزمة حلا شيحة وتامر حسني

المستقلة/- منى شعلان/ تصاعدت الأزمة بين الفنانة المصرية حلا شيحة و مواطنها الفنان تامر حسني ، على خلفية فيلم “مش أنا” ، مما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى حسم الأمر ، حيث قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحة وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم “مش أنا “.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة مشيرا أن هذا درس لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة، مؤكدا أنه لا مكان لمن يريد تلك الأفعال في النقابة.

وأشار زكي إلى أن “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن ”المهنة العظيمة اللى احنا بتشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة”.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستغرام مهاجمة تامر حسنى: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه يحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة و متأكدة ان زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط عشان احنا بشر بس المصيبه اننا بنغفل وبننسی”.

وتابعت حلا شيحة: “انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لأولادنا يبقى باطل و ميبقاش فن”.

وأكملت حلا شيحة: “احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

رد الفنان تامر حسني على اتهامات الفنانة حلا شيحة له بنشر فيديو كليب بحبك من فيلم مش أنا الذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعهما على غير رضاها.

وكتب تامر حسني قائلا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير”.

وتابع:” للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو.…. أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف….. الحقيقة إني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس!! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا”.

و أضاف تامر قائلا: “ وبعدين هو مش انتي اللي مضيت عقد وتقاضيت عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش انتي اللي صورتيه ومثلته بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟!!!!!! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجه الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان افيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية و انتي عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزة المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟؟!!!!! ”.

وأنهي تامر حديثة قائلا: “ أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراماً حاجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”.