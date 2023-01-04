بعد إصابة طلاب بالجدري المائي.. صحة ميسان تطمئن: لاداع للقلق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أكدت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، أن الإصابات بالأمراض الانتقالية التي حدثت في إحدى المدارس في المحافظة لا تدعو للقلق.

وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان ماسجلته تربية ميسان في بعض مدارسها من الاصابات بالجدري المائي لاتدعوا للقلق مطمئنا أهالي المحافظة بأن هناك إجراءات صحية ووقائية تطبقها صحة ميسان في المدارس بالتعاون مع التربية.

ونقل الكناني عن مدير قسم الصحة العامة علي النوري ان مثل هذة الاصابات تحدث بشكل روتيني في المدارس كونها تعد بيئة مناسبة لانتقال تلك الأمراض والعدوى ولكنها بنفس الوقت ليست خطيرة ولا تدعو للقلق، لافتا إلى وجود خطة صحية وضعها قسم الصحة العامة بالتعاون مع إدارات المدارس للحد من تفشي الأمراض الانتقالية.

الى ذلك أوضح اعلام تربية ميسان لـ(المستقلة) ان المديرية خاطبت إدارات المدارس في المحافظة عبر كتاب رسمي عن وجود إصابات بمرض جدري الماء وحثت تلك الإدارات لإتباع الإجراءات الوقائية والصحية للحد من ذلك.