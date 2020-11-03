بعد أيام من عيد ميلاده.. نقل مارادونا إلى المستشفى

بعد أيام من عيد ميلاده.. نقل مارادونا إلى المستشفى

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكدت وسائل إعلام أرجنتينية، نقل دييجو مارادونا، أسطورة “التانجو” السابق، إلى أحد المستشفيات القريبة من العاصمة بيونيس آيريس.

وقالت التقارير إن مارادونا، مدرب خيمناسيا لابلاتا الحالي، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة عدة أيام.

يذكر أن مارادونا، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ60 قبل أيام قليلة، تم نقله للمستشفى أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة، بسبب المتاعب الصحية الناتجة عن أسلوب حياته الصاخب.

وتعرض مارادونا لوعكة صحية وفقد الوعي أثناء حضوره مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا في كأس العالم 2018.

كما نُقل أسطورة الأرجنتين السابق إلى المستشفى في يناير/كانون الثاني 2019، بسبب معاناته من نزيف داخلي في المعدة.