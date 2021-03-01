بعد أسبوع من إصابته بكورونا.. هند البلوشي توجه رسالة لـ علي يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة الكويتية هند البلوشي ،على دعم زوجها المطرب العراقي علي يوسف ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي.

ونشرت هند البلوشي، عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة تجمعها بيوسف ، وكتبت على الصورة قائلة:“اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشفي زوجي علي وأمسح عنه كل ألم اللهم انت اعلم بحالته لا شفاء الا شفائك ولا دواء الا دوائك.. اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، رب وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وان وقفت حيلتي فانت العظيم الشافي عليك توكلنا، اللهم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يارب يا كريم”.

ومن جانبه تجاهل علي يوسف الرد على هند البلوشي كعادته ، ونشر هو الأخر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام، وكتب عليها :” دخلنا الأسبوع الثاني”، فى إشارة منه على مرور أسبوع من إصابته بالفيروس التاجي.

يجدر الإشارة أن ما زالت علاقة الثنائي البلوشي ويوسف تثير حيرة الجمهور بشكل كبير، فى ظل إعلان الأولى عن زواجهما منذ عدة أشهر ، وصمت الأخير مع إصراره على التغزل بزوجته الأولى، ونشر صور وفيديوهات له معها برفقة ابنتهما الوحيدة، وحتى هذه اللحظة يلتزم الصمت ولم يؤكد أو ينفي تلك الزيجة ، الأمر الذي عرضه لموجة من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا تخلو تعليقات الجمهور على صوره من المطالبة بتوضيح شأن زواجه من هند البلوشي.