بعد أسبوع من إصابته بكورونا.. هند البلوشي توجه رسالة لـ علي يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة الكويتية هند البلوشي،على دعم زوجها المطرب العراقي علي يوسف، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي.

ونشرت هند البلوشي، عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة تجمعها بيوسف ، وكتبت على الصورة قائلة:“اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشفي زوجي علي وأمسح عنه كل ألم اللهم انت اعلم بحالته لا شفاء الا شفائك ولا دواء الا دوائك.. اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، رب وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وان وقفت حيلتي فانت العظيم الشافي عليك توكلنا، اللهم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يارب يا كريم”.

ومن جانبه تجاهل علي يوسف الرد على هند البلوشي كعادته ، ونشر هو الأخر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام، وكتب عليها :” دخلنا الأسبوع الثاني”، فى إشارة منه على مرور أسبوع من إصابته بالفيروس التاجي.

يجدر الإشارة أن ما زالت علاقة الثنائي البلوشي ويوسف تثير حيرة الجمهور بشكل كبير، فى ظل إعلان الأولى عن زواجهما منذ عدة أشهر ، وصمت الأخير مع إصراره على التغزل بزوجته الأولى، ونشر صور وفيديوهات له معها برفقة ابنتهما الوحيدة، وحتى هذه اللحظة يلتزم الصمت ولم يؤكد أو ينفي تلك الزيجة ، الأمر الذي عرضه لموجة من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا تخلو تعليقات الجمهور على صوره من المطالبة بتوضيح شأن زواجه من هند البلوشي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro

اخر الاخبار

الأنظمة الغنية بالفواكه والخضروات تقلل من مخاطر الإصابة بالامراض المزمنة