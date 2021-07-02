بعبوة وحزام ناسفين.. إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الجمعة إحباط محاولة جديدة لتفجير أحد أعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وكتبت في بيان صحفي: “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام وعبوة ناسفين موضوعين على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين”.

وأضافت: “فككت العبوة والحزام من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات”.

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الجمعة بانقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق للاستهداف مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم “داعش” الإرهابي بهذه الاعتداءات.

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