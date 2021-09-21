بطل “حريم السلطان” يُقبّل شاب بحميمية ويصدم الجمهور بمثليته

المستقلة /- تلقى الممثل التركي، ونجم مسلسل حريم السلطان ​محمد جونسور الكثير من الهجوم والانتقادات، بعد ظهوه في احد الصور وهو يقبّل شاب قبلة حميمية، واعتبره الجمهور مثلي الجنس وخيب ظن محبيه فيه.

وبعد الفضيحة المدوية، لمحمد جونسور والتي أثارت الجدل، تبين ان الصورة من فيلم تركي بعنوان “حمّام”، من بطولة جونسور بطولته في بداياته التمثيلية في عام 1997، ولكن الكثير لم يكن يعرف الحقيقة، لأن الفيلم قديم وغير معروف.

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وعلى الصعيد الفني شارك محمد جونسور مؤخرا بمسلسل “عطية” الى جانب النجمة التركية بيرين سات، واشتهر في العالم العربي من خلال مسلسل ​حريم السلطان​، الذي أدّى فيه شخصية الأمير مصطفى، حيث لاقى المسلسل نسب مشاهدات عالية، ويعتبر جونسور واحدا من أبرز الممثلين في تركيا، وله الكثير من المحبين والمتابعين على مواقع التواصل.