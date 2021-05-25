بطريقته الخاصة .. ملك الاردن يحتفل بذكرى استقلال بلاده

المستقلة /- غرد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد استقلال المملكة قائلا: بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي.

وأضاف عبر حسابه الشخصي علي تويتر قائلا : سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد

وختم تغريدته قائلا : حمى الله الأردن وشعبه العزيز.

ويشار إلى أن محرك البحث العملاق على الإنترنت (جوجل) إحتفل بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا .

ويلاحظ المستخدم عند الدخول على محرك البحث الشهير، شعار (جوجل) فوقه العلم الاردني خفاقاً، تعبيراً عن مشاركته الأردنيين الاحتفال بعيد استقلال المملكة.

فيما أطلقت وزارة الثقافة اليوم أغنية ” دحنون ديرتنا ” من أشعار شاعر الأردن الراحل مصطفى وهبي التل “عرار”، وغناء عمر العبداللات وتوزيع الموسيقي الدكتور أيمن عبدالله، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالمئوية الأولى وعيد الاستقلال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من قبل المخرج الأردني تقي سعادة في بيت عرار- إربد ، في محاولة لمعايشة أجواء شاعر الاردن الكبير .

 

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