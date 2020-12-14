بشير حداد : إقليم كردستان مستعد لتنفيذ كامل إلتزاماته الدستورية

المستقلة /-أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، أن إقليم كردستان أبدى استعداده الكامل لتنفيذ إلتزاماته الدستورية تجاه الحكومة الإتحادية، والمفاوضات مستمرة بين الجانبين.

وقال الحداد، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إنه ” من المهم أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك”.

وأشار إلى أن “المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جداً من الإتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، و يلزم الطرفين بتنفيذ بنوده”.

وأضاف الحداد، أن “الأقليم أبدى إستعداده الكامل لتنفيذ إلتزاماته الدستورية تجاه الحكومة الإتحادية، مقابل إحترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الأقليم”.