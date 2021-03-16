بشرى سارة من السلطات السعودية للمعتمرين داخليا وخارجيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ زفت السلطات السعودية بشرى للمعتمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها، خصوصا معتمري شهر رمضان المقبل.

فبحسب تدوينة نشرتها لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد أعلنت عن فتح باب استقبال تصاريح تقديم “إفطار صائم”.

وتوقعت وسائل إعلام سعودية أن يكون هذا الإعلان بمثابة تنويه عن عودة الحياة إلى طبيعتها بموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت اللجنة عن استقبال الراغبين في التقدم للتصاريح عبر الموقع الإلكتروني.https://sr-mkh.org.s.

وحددت اللجنة نوعية المنتجات التي يصرح بها هذا العام، وهي السلال الغذائية التي توزع على الأسر المحتاجة، والوجبات الساخنة في الأحياء والمنافذ والوجبات الجافة داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية وكذلك الأحياء السكنية.

وكانت المملكة قد ألغت منذ العام الماضي موائد الإفطار الرمضانية في الحرمين المكي والمدني وفي ساحتيهما، نظرا لتفشي وباء كورونا.

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بشرى سارة من السلطات السعودية للمعتمرين داخليا وخارجيا

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