بشار رسن يؤكد عزم لاعبي العراق تحقيق الفوز على إيران

المستقلة/- شدد لاعب منتخب العراق بشار رسن، على عزم جميع اللاعبين تحقيق الفوز على منتخب إيران والتمسك بصدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

وقال رسن، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيران يوم غد الثلاثاء: “إنها مباراة مهمة، أنهينا آخر مباراتين وحصلنا على العلامة الكاملة، وسنكون جاهزين لهذه المباراة وتحقيق نتيجة ايجابية وخطف بطاقة التأهل من خلال المركز الأول، إن شاء الله يكون جميع اللاعبين بيومهم في مباراة الغد”.

وأكد: “المباراة مهمة وهي مباراة ثلاث نقاط، كل مباراة ندخل لها من أجل الحصول على العلامة الكاملة، نحن لدينا سجل جيد، خصوصاً آخر 20 مباراة حققنا فيها نتائج ايجابية”.

وختم رسن حديثه في المؤتمر الصحفي: “سندخل للمباراة مهما كانت قوة المنافس وطموحنا هو تحقيق نتيجة إيجابية”.