بسبب “يورو 202”.. طائرة تخترق أجواء الدوري الإسباني

المستقلة/- تسببت طائرة مسيرة في إيقاف مباراة أتلتيك بيلباو أمام ضيفه إيبار، في الدوري الإسباني، وتحمل راية تتضمن رسالة معارضة لإقامة مباريات بطولة أوروبا 2020 في بيلباو.

وتوقف اللعب في الدقيقة 68 خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1) حين التقط الحكم بالنتين بيزارو جوميز الطائرة المسيرة المرفقة بعلم وأخرجها من الملعب قبل استئناف المباراة.

وبيلباو واحدة من 12 مدينة تستضيف مباريات البطولة المؤجلة منذ العام الماضي وستستقبل كل مباريات إسبانيا الثلاث بدور المجموعات لتكون المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب الوطني بإقليم الباسك منذ 1967.

وتعارض هذه الخطوة جماعات مؤيدة للانفصال وأحزاب سياسية ترفض أن تلعب إسبانيا على أرض الباسك.

وتعالت الأصوات المعارضة لاستضافة المباريات في المدينة مع تزايد احتمالات إقامة مباريات البطولة القارية بدون جماهير بسبب وباء كوفيد-19.

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