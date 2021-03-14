بسبب مضاعفاته الخطيرة ..إيرلندا تعلق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا”

المستقلة /- انضمت إيرلندا إلى مجموعة الدول الأوروبية التي قررت تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وأوصت لجنة التحصين الاستشارية الوطنية في إيرلندا بتعليق استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد بشكل مؤقت.

ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الهيئة التنظيمية المعنية بالمنتجات الصحية في إيرلندا، في ظل تقديم وكالة الأدوية النرويجية مساء أمس تقريرا عن أربع حالات جديدة لظهور جلطات خطيرة في دم أشخاص تلقوا جرعات من لقاح “أسترازينيكا”.

وأشار نائب كبير المسؤولين الصحيين في إيرلندا، رونان غلين، إلى أن الإجراء يحمل طابعا احترازيا، لافتا إلى عدم اكتشاف أي صلة حتى الآن بين اللقاح والجلطات.

وعلق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح “أسترازينيكا” بشكل احترازي على خلفية تقارير عن جلطات تسببت في وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأعربت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن دعمها للقاح، واصفة إياه بـ”الرائع”.