بسبب محاولة اغتيال الكاظمي.. ارتفاع سعر صرف الدولار

المستقلة/-عزا مصدر حكومي،ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية الى التوترات الامنية التي تشهدها العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان “ما تشهده الآن بورصة الكفاح هو قلة العرض مقارنة بالطلب على الدولار”.

واضاف ان “مكاتب الصيرفة باتت تحتفظ بالدولار، كما أن المواطنين لجأوا إلى شراء الدولار لتخوفهم من الأوضاع الحالية غير المستقرة”، لافتا الى ان “مبيعات البنك المركزي النقدية والتي تبلغ ما يقارب من 50 مليون دولار يوميا ليس لها تأثير على الأسواق المحلية”.

وتوقع ان “تشهد الايام المقبلة ارتفاعا اكثر بسعر الدولار في الاسواق المحلية في حال ظلت هذه التوترات الامنية موجودة”.

يذكر ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل تدريجي بالأسواق العراقية لتصل في البورصة الرئيسية 148200 دينار لكل 100 دولار.

يأتي هذا في وقت تعرض فيه منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم إلى قصف بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.

ووقعت محاولة الاغتيال الفاشلة للكاظمي بعد يومين من اشتعال فتيل الازمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية، ومقار بعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة سقط على إثرها عدد من الضحايا والعشرات من الجرحى بين صفوف الجانبين.

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