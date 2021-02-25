بسبب كورونا..الدول النامية معرضة لخطر أزمة ديون

المستقلة/-“لاتزال الدول النامية معرضة لخطر أزمة ديون بسبب تأثير وباء كورونا”..وفقا لتصريحات رئيس البنك الدولي.

وقال ديفيد مالباس، ان البنك يعمل على إيجاد طرق لتخفيف العبء.

وأضاف “مالباس” خلال مقابلة تليفزيونية مع محطة “بلومبرج”، اليوم الخميس، أن البنك الدولي يتعاون مع صندوق النقد بشكل وثيق في تصميم خطط تربط تخفيض الديون بتحرير الموارد للدول للاستثمار في الرعاية الصحية ومبادرات مكافحة تغير المناخ.

وأوضح رئيس البنك الدولي أن أزمة الديون تعتبر خطر بارز لبعض الدول منخفضة الدخل، ويتعلق ذلك بصعوبة الحصول على استثمارات جديدة.

وقال “مالباس”: “ينبغي على بقية العالم أن يرى وجود ارتباط مفيد في إيجاد طرق لخفض الديون غير المستدامة في البلدان النامية”.

وتأتي تصريحات “مالباس” قبل بدء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين غداً الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقشوا إضافة أصول احتياطية جديدة لصندوق النقد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.