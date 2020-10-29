بسبب سعد الجبري … القضاء الأمريكي يستدعي ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان “

المستقلة … أصدرت المحكمة الاتحادية في واشنطن أمرا يقتضي باستدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري.

حيث ارسلت المحكمة طلب استدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال مؤسسته الخيرية ” مسك ” للمثول أمامها في قضية سعد الجبري.

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يذكر ان المحكمة قد ارسلت الاستدعاء من خلال برنامج الواتس اب للتراسل الفوري.

وكان الجبري قد طالب محكمة ب‍واشنطن بإقرار تعويضات من ولي العهد السعودي ومقربين منه لتدبيرهم محاولة لقتله وتستند الدعوى القضائية المقدمة من قبل الجبري على مستندات تؤكد بان بن سلمان أرسل فريقاً الى كندا لتنفيذ قتل خارج القانون ضده.

يذكر أن مسؤولين اميركيين كبار على علم بتفاصيل محاولة اغتيال الجبري من قبل بن سلمان.