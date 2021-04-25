بسبب زوجها.. حلا شيحة تسخر من تعليقات الجمهور على إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ سخرت الفنانة المصرية حلا شيحة من تدخل البعض فى حياتها الشخصية وكتابة تعليقات تسيء لزوجها، وذلك عقب توجيهها رسالة رومانسية لزوجها المنتج معز مسعود عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت شيحة صورة لزوجها معلقة عليها قائلة:”الحب كله.. لا يوجد كلام يصفك، ويوصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطيب قلب، واحن زوج.. ربنا يخليك ليا“.

وفور نشر شيحة رسالتها لزوجها انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وجاءت على النحو التالي:”اصبري شوية كملي سنة وقولي بعدها كدا من فين بنجيب حلاوة الروح دي نتخزوق من الرجال وبرضو لسه عندنا عشم دا لسه مقفلش فترة التجربة استنى 6 شهور تخلص“.

وكتبت متابعة أخرى قائلة: ”متشديش ظهرك كده“، بينما كتبت متابعة: ”كل زوجاته قالوا كده سابق …هما السابقون وأنتى اللاحقة“، وقال متابع أخرى: ”شيري قالت كده بردوا“.

من جهتها ردت حلا شيحة على بعض التعليقات التي أزعجتها، وكتبت قائلة: ”ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كأنهم وسطنا كل ثانية.. بجد مش مصدقة لا وكلام إيه جامد جامد جامد بصراحة“.

وتابعت: ”في ناس نفسيتها تعبانة فعلا يا حرام.. ما بيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا وفن في الرد والتعليق“.

وأضافت حلا شيحة، قائلة: ”واهم حاجة بقى عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل عمومًا إن شاء الله وفي شهر رمضان ربنا يغفر لنا وإياكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا“.

واختتمت الفنانة المصرية: ”مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير وأخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله“.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وتغيب حلا عن المشاركة في أعمال دراما رمضان 2021، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “خيانة عهد” عام 2020.