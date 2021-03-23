بسبب تامر أمين.. عارضة أزياء تحصل على تعويض مليون جنيه من قناة النهار

المستقلة/- منى شعلان/ قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم قناة النهار مليون جنيه في دعوى عارضة الأزياء ميرهان كيلر، بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقًا لصحيفة الدعوى.

وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاطًا جنسيًّا عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري، وذكر ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرًا من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرارا مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقًا للقانون مطالبة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب، مطالبة بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.