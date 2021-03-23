بسبب تامر أمين.. عارضة أزياء تحصل على تعويض مليون جنيه من قناة النهار

المستقلة/- منى شعلان/ قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم قناة النهار مليون جنيه في دعوى عارضة الأزياء ميرهان كيلر، بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقًا لصحيفة الدعوى.

وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاطًا جنسيًّا عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري، وذكر ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرًا من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرارا مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقًا للقانون مطالبة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب، مطالبة بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بسبب تامر أمين.. عارضة أزياء تحصل على تعويض مليون جنيه من قناة النهار

رياضية

نجم مانشستر يونايتد في صدارة أغلى لاعبي كرة القدم

اخر الاخبار

قرش يعض طفلاً في شواطيء ميامي بيتش الأميركية

اخر الاخبار

الإعلامي صالح الجسمي يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة

اخبار العراق

خلية ازمة الكهرباء في ميسان تناقش الاستعدادات لفصل الصيف

اخر الاخبار

توزيع المهام الأمنية على الجهات المعنية بحماية زائري الشعبانية

اخر الاخبار

650 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة كورونا

اخر الاخبار

650 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة كورونا

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 55 ألف دولار

اخر الاخبار

فيديو.. “عشت المساكنة معه” طليقة وائل كفوري تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقهما

رياضية

تكريم ليفاندوفسكي بوسام رفيع المستوى في بولندا

اخبار العراق

إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا

اخر الاخبار

صور.. بيع أكبر لوحة قماشية فى التاريخ بمبلغ قياسي

اخر الاخبار

بورصة مصر تتكبد 7.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

12.5 دولار خسائر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

الاسهم التركية تواصل انخفاضها بعد اقالة محافظ البنك المركزي

اخر الاخبار

إصابة الفنان المصري أحمد مجدي بفيروس كورونا