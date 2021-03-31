بسبب بطارية.. مواطن أمريكي يقاضي شركة أبل

المستقلة /- شهدت محكمة في مقاطعة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، خلال شهر آذار/مارس الجاري، قيام مواطن أمريكي برفع دعوى قضائية أمام المحكمة بحق شركة “أبل”، وذلك بعد تسبب إحدى بطارياتها الخاصة بجهاز iPad بحريق منزله بالكامل.

وذكر المدعي مايكل ماكالوسو أنه يطالب الشركة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحريق، رغم أن شركة التأمين الخاصة به قامت بدفع 142 ألف دولار لتجديد منزله، إلا أنه قام بتعيين مكتب محاماة خاص للحصول على تعويض الشركة الأمريكية العملاقة “أبل.

فيما قام صاحب المجمع السكني الذي يقطن فيه مايكل برفع دعوى مماثلة على الشركة للمطالبة بسداد المدفوعات.

 

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