بسبب المحاصصة..تحالف الفتح ينتقد استمرار الفساد في السلطة

المستقلة /- انتقد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، استمرار الفساد والمفسدين في السلطة من دون محاسبة بسبب المحاصصة وتبعية بعض الاطراف لجهات معينة، مؤكدا ان الموازنة التي صوت عليها البرلمان فيها مظلمة كبيرة للشعب.

وقال تركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الأحزاب السياسية توجهت نحو ادارة وحل مشاكلها بدلا من تحركها نحو حل مشاكل وازمات البلد”.

واضاف ان “هناك مسؤولية وطنية يجب ان يتحملها الجميع بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة، حيث ان عدم محاسبة الفاسدين تقف خلفها المحاصصة وتبعية بعض الشخصيات لاحزاب معينة”.

وأوضح تركي، ان “الموازنة فيها الكثير من السلبيات وخاصة ما يتعلق بقرار رفع سعر صرف الدولار وتثبيته في الموازنة، حيث فيها مظلمة كبيرة للشعب العراقي”.