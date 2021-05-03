بسبب المحاصصة..تحالف الفتح ينتقد استمرار الفساد في السلطة

المستقلة /- انتقد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، استمرار الفساد والمفسدين في السلطة من دون محاسبة بسبب المحاصصة وتبعية بعض الاطراف لجهات معينة، مؤكدا ان الموازنة التي صوت عليها البرلمان فيها مظلمة كبيرة للشعب.

وقال تركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الأحزاب السياسية توجهت نحو ادارة وحل مشاكلها بدلا من تحركها نحو حل مشاكل وازمات البلد”.

واضاف ان “هناك مسؤولية وطنية يجب ان يتحملها الجميع بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة، حيث ان عدم محاسبة الفاسدين تقف خلفها المحاصصة وتبعية بعض الشخصيات لاحزاب معينة”.

وأوضح تركي، ان “الموازنة فيها الكثير من السلبيات وخاصة ما يتعلق بقرار رفع سعر صرف الدولار وتثبيته في الموازنة، حيث فيها مظلمة كبيرة للشعب العراقي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مواصفات وأسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا

اخبار العراق

خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل العملية الامنية في جزيرة الحضر بنينوى

اخبار العراق

خبير : المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل في ملف مجالس المحافظات

اخبار العراق

بسبب المحاصصة..تحالف الفتح ينتقد استمرار الفساد في السلطة

اخر الاخبار

صحيفة: وزير العدل الكويتي يرغب في تقديم استقالته

اخر الاخبار

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

اخر الاخبار

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

اخبار العراق

موانىء العراق : قريبا ستصل المطرقة العملاقة لميناء الفاو

اخر الاخبار

مخطط إسرائيلي لتهويد “حي الشيخ جراح” وطرد 2800 مقدسي

اخبار العراق

العمليات المشتركة : الخروقات الامنية الاخيرة جاءت نتيجة الضغط على داعش

اخر الاخبار

إدارة بايدن: نهدف إلى إغلاق قاعدة غوانتانامو

اخر الاخبار

كيف يساعد النوم على البطن في إنقاذ الحياة ؟

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تدهور الاوضاع الصحية في الهند

اخر الاخبار

الدفاعات السعودية تعترض باليستيين ومسيّرتين مفخختين

اخبار العراق

مصرف الرافدين يحدد الفروع المشمولة بمنح سلف منتسبي القوات الأمنية

اخر الاخبار

كيفية وصل المتحور الهندي الى الاردن وما هي الاجراءات المطلوبة لمكافحته؟