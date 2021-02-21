بسبب العيوب ..مرسيدس تستدعي آلاف السيارات الرياضية في امريكا

المستقلة /- أعلنت شركة مرسيدس بنز عن استدعاء عشرات الآلاف من السيارات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وجود عيب مما يزيد من خطر الاصطدام.

وأكدت مرسيدس أنها استدعت ما يقرب من 41 ألف و838 سيارة من طراز GLA ، وgls الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي صنعت العام الجاري وفي أواخر 2020.

وأوضحت مرسيدس إن برنامج الاستقرار الإلكتروني سيضع المزيد من الطاقة على إحدى العجلات الامامية ، ذلك لتنحرف تجاه ناحية واحد عن  طريق مناورة المراوغة ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الاقتصادية .

كما أكدت الشركة في بيان أن هذا العيب يمكن أن يزيد من خطر وقوع حوداث التصادم ،ومن المفترض ان تقوم الشركة بإختبار عملاءها في الولايات المتهدة بهذا العيب ، وسوق يكون التعديل على السيارات مجانا ، وذلك اعتبارا من أبريل 2021

يذكر أن  أعلنت شركة مرسيدس ، عملاق صناعة السيارات الألمانية، أنها ستكشف عن الجيل الجديد من مرسيدس سي كلاس 2022 على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في بث العرض التقديمي عبر الإنترنت يوم 23 فبراير الجاري.

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